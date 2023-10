A seleção brasileira de vôlei masculino venceu o Irã por 3 sets a 0 (25/18, 25/20 e 25/23) na manhã deste sábado (7), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Essa foi a quinta vitória da equipe nacional, que segue na briga por uma das duas vagas no grupo para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Para garantir a vaga na Olimpíada sem depender do ranking, o Brasil precisa vencer a Itália na última rodada do torneio. A decisão ocorre neste domingo, às 10h.