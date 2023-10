Chuva em SP provoca alagamentos e queda de árvores

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) decretou estado de atenção para alagamentos em toda a cidade de São Paulo neste sábado, 7, por causa das fortes chuvas que atingem a capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até as 17h49 na capital e na região metropolitana foram 70 chamados para queda de árvores; 33 para alagamento/enchentes e outros cinco de desabamento/desmoronamentos. Não houve pessoas socorridas.

De acordo com o banco de dados do CGE, até as 13h deste sábado foram registrados 80,6mm de chuva, o que equivale a 74,7% dos 107,8 mm esperados para todo o mês.

Imagens do radar meteorológico do CGE mostram que a chuva forte entre São Roque e Cotia deve atingir a capital, com potencial para rajadas de vento, granizo, alagamentos e transbordamento de rios e córregos. Pela manhã, os aeroportos de Congonhas e Campo de Marte já haviam registrado às 11h rajadas de vento de 63 km/h e 44,5 km/h, respectivamente.

A chuva deve continuar até segunda-feira, 9, por causa de uma área de baixa pressão atmosférica, associada à proximidade de uma nova frente fria, que deve se manter estacionária até o início da próxima semana entre o litoral de São Paulo e do Paraná. O tempo só deve melhorar a partir do fim da tarde.

Confira a previsão do tempo na capital

Domingo: Mínima de 19°C e a máxima de 26°C

Segunda-feira: mínima de 17°C e máxima de 21°C