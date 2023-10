Mansão perto do Palácio de Buckingham está à venda em Londres por quase R$ 270 milhões

Uma das duas únicas mansões em Park Lane, com vista para o Hyde Park e próxima ao Palácio de Buckingham, em Londres, na Inglaterra, está a venda por 42,5 milhões de libras (o equivalente a quase R$ 268 milhões). Segundo a Bloomberg, este seria o maior negócio imobiliário de todos os tempos na prestigiada rua e um teste para a resiliência do mercado imobiliário de luxo da cidade.

"Uma magnífica mansão londrina de seis quartos com interiores palacianos do império francês, oferecendo 1.016 m² de acomodações luxuosas, incluindo um raro andar térreo com sala de cinema e ginásio de pé direito duplo e piso de piscina com piscina de 15 metros e spa", conforme consta no anúncio na Wetherell, agência imobiliária especializada em propriedades na principal área residencial de Mayfair, em Londres.

A propriedade já serviu como residência londrina de Frederick Hervey, o 3º Marquês de Bristol, e do renomado negociante de arte Henry Joseph Duveen, coproprietário da Duveen Brothers Art Dealership. Os nomes dos atuais donos não foram revelados.

De acordo com o anúncio, a mansão foi totalmente modernizada. Possui também cinco banheiros, quatro salas de recepção, escritório, biblioteca, elevador de passageiros do nível da piscina ao terceiro andar, varandas, terraço com jardim e aprovação de planejamento para um novo jardim na cobertura.

Com interiores do renomado arquiteto de palácios particulares William Henry Romaine-Walker, a propriedade reúne ainda salas de entretenimento capazes de receber até 150 convidados ao mesmo tempo.