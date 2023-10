Morre Dom Mauro Morelli, bispo emérito de Duque de Caxias

O bispo emérito de Duque de Caxias (RJ), Dom Mauro Morelli, morreu na madrugada desta segunda-feira, 9, aos 88 anos de idade. Ele estava internado havia alguns dias no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte (MG), e faleceu "devido às complicações inerentes à idade avançada", segundo informou a Diocese de Duque de Caxias.

Dom Mauro foi ordenado sacerdote em 1964. Ele ocupou diversas funções na Igreja até ser nomeado bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, em 1974, pelo papa Paulo VI. Sete anos mais tarde, em 1981, o papa João Paulo II o nomeou como o primeiro bispo da recém-criada Diocese de Duque de Caxias, na baixada fluminense no Rio de Janeiro, cargo que ocupou ao longo de 24 anos. Ele renunciou em 2005, quando se tornou bispo emérito.

O bispo emérito também ficou conhecido por sua atuação na luta pelos direitos humanos e no combate à fome no País. Ele presidiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) durante o governo Itamar Franco (1993-1994) e liderou o Consea de Minas Gerais e de São Paulo, além de atuar em projetos como o Fome Zero e a Ação da Cidadania contra a Fome, em parceria com Hebert de Souza, o Betinho.

O bispo emérito também foi membro do Comitê Permanente de Nutrição da ONU e um dos fundadores do Movimento pela Ética na Política.

Nas redes sociais, diversas autoridades e lideranças políticas lamentaram a morte de Dom Mauro Morelli. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o bispo emérito "dedicou sua vida aos ensinamentos do Cristo e o combate à desnutrição infantil".

Em nota, a Diocese de Duque de Caxias também lamentou a morte de Dom Mauro Morelli. "Neste momento de dor e pesar, como Igreja Diocesana presente em Duque de Caxias e São João de Meriti, recorremos à proteção materna da Virgem Senhora do Pilar. Desejamos, ao perceber os sinais de esperança, expressar nosso louvor ao Deus sábio, amoroso e misericordioso que nos concedeu a graça de ter Dom Mauro Morelli como nosso primeiro pastor. Com confiança na ressurreição, proclamamos em uma só voz: "Vem, Senhor Jesus! Descanse em paz, Dom Mauro", diz o texto.

Ainda não há informações sobre o funeral e outras homenagens previstas.