Camila Jara fala sobre política e vida pessoal no DR com Demori

Na próxima terça-feira (10), o programa Dando a Real com Leandro Demori, da TV Brasil, recebe a deputada federal Camila Jara para uma conversa sobre trajetória política, militância e vida pessoal. Aos 25 anos, ela foi eleita a mais jovem vereadora de Campo Grande (MS). E, em 2022, foi a única mulher eleita pelo estado para uma cadeira na Câmara dos Deputados.

No papo direto e reto com o jornalista Leandro Demori, ela conta como a igreja fez parte da sua vida e se emociona ao falar do papel da família na sua formação política. Lembra, ainda, o trabalho de base que fez em Campo Grande e da surpresa com a sua vitória. Como deputada, afirma que defende bandeiras e pautas como a taxação de grandes fortunas e a necessidade de criação de um projeto para acolher os filhos de mulheres vítimas de feminicídio.

“É um trauma. É o seu pai ou seu o padrasto que matou a sua mãe. As famílias tradicionais brasileiras são essas famílias que matam as mulheres. Porque essas mulheres não são mortas andando no meio da rua, aleatoriamente. Ao contrário do que acontece com homens, essas mulheres são mortas dentro de suas casas por pessoas muito próximas”, comparou.

Sobre o programa

Novidade na programação da TV Brasil, o talk show Dando a Real com Leandro Demori, ou "DR com Demori", vai trazer personalidades que movimentam o mundo da política e das redes sociais para um papo mais íntimo e direto.

A atração vai ao ar às terças-feiras, 22h. DR com Demori tem janela alternativa aos sábados, 19h30, e aos domingos, 22h30. Disponível no app TV Brasil Play, a nova produção ainda é veiculada pela Rádio Nacional e pela Rádio MEC na programação de terça, às 23h.

Ao vivo e on demand

