AC/DC faz primeiro show após sete anos longe dos palcos

A banda AC/DC fez seu primeiro show após sete anos longe dos palcos, no último sábado, 7. Em apresentação no festival Power Trip, na Califórnia, o grupo retornou com força total - inclusive com o vocalista, Brian Johnson, que se afastou das performances em 2016.

Johnson teve que parar de se apresentar ao vivo no meio da turnê Rock or Bust, por recomendações médicas, e foi substituído na época por Axl Rose. Agora, fãs dizem que ele retornou totalmente recuperado, com seus marcantes vocais.

Também foi a primeira apresentação do baterista Matt Laug com a banda. Ele substituiu Phill Rudd, impedido de viajar para os Estados Unidos por problemas com a justiça.

Além dos clássicos Back in Black e Thunderstruck, o grupo tocou ao vivo pela primeira vez algumas canções do seu disco de 2020, Power Up.

"Um privilégio vê-los ao vivo", comentou um fã. "Lendários", escreveu outro. Como era de se esperar, mesmo depois de um só show, a banda já recebeu milhares de comentários pedindo "come to Brazil".