SP: estradas recebem 6 milhões de carros no feriado da Padroeira; veja melhor hora para viajar

Cerca de 6 milhões de veículos irão trafegar pelas estradas que atendem a Região Metropolitana de São Paulo durante o feriado prolongado da Padroeira do Brasil. A previsão é de que o feriado desta quinta-feira, 12, seja emendado com o fim de semana. Serão 2,8 milhões de carros circulando nas rodovias estaduais concedidas, outros 2,2 milhões em rodovias federais e 1 milhão nas estaduais sem concessão.

Quem não quer pegar congestionamento, deve evitar a viagem entre as 16 e as 21 horas desta quarta e das 7 horas às 13 horas de quinta.

A previsão é de estradas cheias nesses horários, na saída para o feriadão. Para a Baixada Santista, as estradas devem lotar mais cedo, a partir das 13h desta quarta-feira.

As atenções estarão voltadas para as vias de acesso à cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba. O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida concentra as celebrações religiosas do dia da Padroeira e recebe romeiros de todo o País. A previsão é de um público de 330 mil pessoas nas celebrações.

As polícias rodoviárias federal e estadual reforçaram os efetivos para garantir a segurança dos peregrinos. Na Rodovia Presidente Dutra e na Rodovia Dep. Oswaldo Ortiz Monteiro, foram instalados pontos de apoio aos romeiros. A Dutra poderá ter acessos restritos com cones devido à passagem de caminhantes.

Praias lotadas

A expectativa é de um grande movimento também em direção ao litoral paulista, onde a previsão é de calor. Pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, acesso à Baixada Santista, passam 405 mil veículos. A Operação Descida, com sete pistas no sentido do litoral, pode ser adotada a partir das 13 horas desta quarta.

Na Rodovia dos Tamoios, acesso ao litoral norte, são esperados 210 mil veículos. Em caso de chuva, é preciso atentar para o risco de fechamento da pista sentido Caraguatatuba. O Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto terá 550 mil veículos.

Quem for viajar para o interior, precisa estar atento para as alterações no tráfego da Rodovia Castello Branco, em Barueri, devido às obras das vias marginais. Alguns acessos à Alameda Rio Negro, em Alphaville, serão fechados nesta sexta-feira, 13. Haverá indicação para rotas alternativas. O Sistema Castello-Raposo deve receber 705 mil veículos.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes tem estimativa de 932 mil veículos durante o feriadão. Entre esta quinta e domingo, os caminhões que seguem para a capital pela Rodovia dos Bandeirantes devem desviar para a Via Anhanguera, a partir do km 48, podendo retornar à outra estrada somente no km 23, próximo a São Paulo.