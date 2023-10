'Não estou interessado em escolher lados', diz Justin Bieber sobre conflitos em Israel

O cantor Justin Bieber falou em suas redes sociais nesta terça-feira, 10, sobre os conflitos em Israel. Em publicação nos stories, ele prestou solidariedade às vítimas, mas afirmou que não considera existir um vilão nesse contexto. "Sinto dor por ambos os meus amigos israelenses e palestinos", comentou. "Eu tenho certeza que todos nós, indistintamente, reconhecemos o mal quando o vemos". "Vilanizar todos os palestinos ou israelenses me parece errado", escreveu o cantor. Para ele, não é momento de apontar um posicionamento nessa situação. "Eu não estou interessado em escolher lados, mas estou interessado em estar com as famílias que foram brutalmente tiradas de nós", ressaltou.