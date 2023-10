Sandy se declara para Lucas Lima em aniversário do ex: 'Te amo para sempre'

Sandy compartilhou uma homenagem ao seu ex-marido Lucas Lima nesta quarta-feira, 11. Os dois anunciaram o fim do casamento há duas semanas, nas redes sociais.

No Instagram, a cantora comemorou o aniversário de 41 anos do artista. "Esse guri aí faz 41 hoje. E ele merece todo amor do mundo. Que seu novo ciclo venha cheio de sonhos realizados."

"Que toda a alegria que você espalha retorne para você em dobro. Que seus passos sejam firmes e você seja feliz em cada um deles. E que tenha muito café. Que sorte a minha te ter nessa vida. Te amo sempre", escreveu.

Veja aqui

Sandy e Lucas ficaram juntos por 24 anos e, em 2019, tiveram o filho Theo. Os dois seguem trabalhando juntos e, neste mês, estão em turnê na Europa.