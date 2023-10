Itamaraty apura se há brasileiros entre reféns do Hamas

O Ministério das Relações Exteriores ainda está verificando a informação de que há brasileiros entre os reféns que o grupo Hamas fez ao atacar o território israelense, por terra e ar, no último sábado (7).

A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (11), pelo porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Jonathan Conricus. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Conricus afirma que o Hamas mantém em torno de 150 reféns e que, entre estes, há dezenas de cidadãos com dupla nacionalidade, incluindo brasileiros, argentinos, italianos, entre outros.

“Recebemos esta informação. Estamos procurando verificá-la, mas ainda não temos confirmação”, comentou o secretário de África e Oriente Médio do Itamaraty, embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte (à esquerda), durante uma coletiva de imprensa pela manhã, no ministério.

A diplomacia brasileira também ainda não recebeu detalhes sobre o paradeiro da carioca Karla Stelzer, de 41 anos. Karla, que vive em Israel há mais de dez anos, está desaparecida desde o último sábado, quando militantes do Hamas deflagraram um ataque coordenado contra o território israelense.

“Até o momento, não temos nenhum detalhe. Nossa embaixada [em Tel Aviv, Israel] está em estreito contato com as autoridades locais, buscando as informações disponíveis, mas, até o momento, sem nenhuma novidade”, comentou o diretor do Departamento Consular do Itamaraty, ministro Aloysio Mares Dias Gomide Filho.

Karla foi vista pela última vez entre o público de um festival de música eletrônica realizado no sul de Israel, próximo à Faixa de Gaza, e que foi alvo do ataque do Hamas. Ao menos 260 mortos já foram localizados nas proximidades do evento, entre eles o gaúcho Ranani Nidejelski Glazer e a carioca Bruna Valeanu, ambos de 24 anos. Os óbitos dos dois foram confirmados nesta terça-feira (10).