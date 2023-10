Milagre? Padre leva tiro, mas bala é amortecida por crucifixo

Alguns vão chamar de sorte. Outros dirão que foi um milagre. O fato é que o padre Jairo Luis Gusberti foi salvo pelo crucifixo que carregava no peito. Durante assalto nesta segunda-feira (9). em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o sacerdote levou um tiro, mas a bala foi amortecida pela cruz de metal em seu cordão, evitando assim qualquer ferimento grave. As informações são do Portal G1.



Por volta das 21 horas, o veículo da diocese que o padre dirigia foi abordado por três assaltantes. Um deles então disparou contra o para-brisa e acertou Gusberti. Em seguida, os bandidos fugiram com o carro. No momento do crime, o religioso estava acompanhado de duas catequistas, que não ficaram feridas.



O padre foi levado ao hospital e passou por um procedimento para retirada do projétil, que estava alojado em seu peito. Mas graças ao crucifixo, teve alta ainda na noite de segunda.