Alcione fala sobre o hit 'Não Deixe o Samba Morrer': 'Produtor não achava comercial'

A cantora Alcione é o tema do programaque vai ao ar nesta quarta-feira, após a novela. Apresentado pelo jornalista Pedro Bial, a atração vai prestar uma homenagem aos 50 anos da sambista de sucessos como

Em Som Brasil Apresenta Alcione, além de cantar, Alcione contará histórias de sua carreira. Uma delas está relacionada à música Não Deixa o Samba Morrer, que ela lançou em seu primeiro LP, em 1975, que se tornou um clássico do samba e da música popular brasileira.

Alcione disse a Bial que a música foi a grande responsável pelo seu sucesso.

"A minha vida mudou, porque eu passei a trabalhar mais, passei a conhecer mais lugares para cantar, fui muito mais executada nas rádios, porque essa música abriu as portas para mim. Eu devo muito a essa música.", diz.

A cantora também contou como conheceu Não Deixa o Samba Morrer, ainda quando cantava na noite, antes da fama.

"Tem coisas que Deus coloca na nossa vida. Não Deixe o Samba Morrer foi uma menina que cantava na noite junto comigo foi quem cantou [...] 'Eu queria que você escutasse essa música, Alcione, porque meu produtor acha que ela não é comercial. [...] Mostrei para Menescal (Roberto Menescal, diretor da gravadora Philips na época), e Menescal: 'Vamos gravar'. E foi meu cavalo de batalha, até hoje".

Alcione ainda relembrou o dia que escutou A Loba, um de seus sucessos românticos, pela primeira vez.

"A primeira vez que ouvi A Loba estava fazendo meu cabelo, era em uma fita K7. 'Fiel como um cão... (cita um trecho da música)' - gostei! Sou de escorpião, fiel como um cão, mas não me sacaneia. Pensei 'vou pegar essa música e rachar o Brasil com ela", disse.

Alcione também recebe os convidados Diogo Nogueira, Leci Brandão, Luciana Mello, Luedji Luna e Mumuzinho para números musicais.

Ao lado das irmãs Ivone, Maria Helena e Solange Nazareth, que trabalham com ela, Alcione relembra histórias de infância no Maranhão, onde nasceram, e da relação com o pai, o maestro João Carlos Dias Nazareth. Nas redes sociais elas ganharam o apelido de 'As irmãs Kardashians'.