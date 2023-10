Eliminatórias: Brasil enfrenta Venezuela na Arena Pantanal

A seleção brasileira volta a entrar em ação pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (12), a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz mede forças com a Venezuela na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 3ª rodada da competição. Atransmite o confronto ao vivo.

Após vencer os seus dois primeiros compromissos no torneio (por 5 a 1 sobre a Bolívia e por 1 a 0 diante do Peru), o Brasil tem como objetivo somar pontos que o permitam permanecer na ponta da classificação, que no momento divide com a Argentina (cada um com seis pontos).

Contando com um plantel renovado com jovens e promissores jogadores como Rodrygo, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior, a equipe canarinho tem tudo para se classificar sem sustos para a próxima Copa.

Mesmo com pouco tempo de trabalho à frente da seleção brasileira, o técnico Fernando Diniz afirmou, em coletiva concedida na última quarta-feira (11), que já consegue ver a sua cara na seleção: “No sentido principal que é minha cara, acho que tem. Nos dois primeiros jogos, foi comprometido e solidário. Mais do que qualquer coisa tática, tem que ser solidário, que jogue junto, marque junto”.

Para esta partida o treinador será obrigado a fazer algo que não lhe agrada, mudar peças da equipe. Como não poderá contar com o lateral Renan Lodi e o atacante Raphinha, cortados por lesão, ele dará oportunidades na equipe titular a Guilherme Arana e Vinícius Júnior. Com isso, o Brasil deve ir a campo com: Éderson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro e Bruno Guimarães; Neymar, Vinícius Júnior, Rodrygo e Richarlison.

Já a Venezuela busca surpreender e sair com um resultado positivo de Cuiabá. Com três pontos na tabela (conquistados sobre o Paraguai na segunda rodada), a equipe venezuelana sonha com uma vitória sobre a seleção brasileira.

Para tentar chegar ao triunfo, a Venezuela confia demais em atletas conhecidos do futebol brasileiro: Soteldo e Rincón, que atuam no Santos, Ferraresi, do São Paulo, e Savarino e Otero, ex-jogadores do Atlético-MG.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Brasil e Venezuela com a narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabes (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.