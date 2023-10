A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, os presidentes do Ibama, Rodrigo Agostinho, e do ICMBio, Mauro Pires, darão entrevista nesta sexta-feira, 12, às 10h30, sobre os incêndios florestais no Amazonas. Participam ainda da coletiva representantes do Inpe/MCTI e da Defesa Civil. A entrevista será o auditório do Prevfogo, no Ibama.

Na noite de quarta-feira, o governo do Amazonas informou que pediu reforço à União para o combate aos incêndios na região. Uma densa nuvem de fumaça encobre a capital Manaus desde ontem.

Mais cedo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, se manifestou pelo X, antigo Twitter, afirmando ter conversado com o governador do Amazonas, Wilson Lima. Segundo o ministro, o governo federal vai mobilizar mais um efetivo da Força Nacional para reforçar as equipes que já está lá combatendo os incêndios.