Gravadoras condenam ataques em meio ao conflito entre Israel e Hamas

São Paulo - Nos bastidores do mundo da música, grandes gravadoras se pronunciaram nesta semana sobre o confronto entre Israel e Hamas . Universal, Sony e Warner Music Groups condenaram os ataques terroristas contra o povo israelense, ocorridos no último dia 7.

Em comunicado pelas redes sociais, a Universal pontuou: "Não existem palavras suficientemente fortes para condenar adequadamente os atos bárbaros cometidos pelos terroristas do Hamas em Israel no fim de semana passado. Tragicamente, reconhecemos que estes atos terroristas provocarão uma espiral de violência e ódio, com o aumento do número de vítimas civis israelitas e palestinas, além do antissemitismo e de outras formas de intolerância que inevitavelmente se seguirão".

"Somos pessoas da música. Através da música, permitimos que pessoas de todas as origens compreendam a sua humanidade partilhada. Devemos, portanto, promover e encorajar a tolerância, a empatia e a compreensão, um esforço que começa em casa e no local de trabalho. À medida que trabalhamos para garantir a segurança dos nossos funcionários e artistas na região, apoiamos fervorosamente o apelo global pela paz e suplicamos aqueles que têm poder e influência a trabalharem para atingir esse objetivo".



Já a Sony Music afirmou ter promovido debates para as suas equipes em todo o mundo, junto a organizações anti-ódio, a fim de conscientizá-las sobre "os horríveis ataques terroristas do Hamas em Israel".

A gravadora ainda acrescentou: "A Sony Music está empenhada em preservar os direitos humanos no mundo, bem como em promover o respeito por todos, e temos um compromisso de longa data de oposição ao ódio e à intolerância, incluindo o antissemitismo. Lamentamos a violência contra civis e esperamos sempre uma resolução pacífica de todos os conflitos. Continuaremos a fazer campanha por estas causas".

A Warner, por sua vez, declarou: "Condenamos o ataque terrorista a Israel perpetrado pelo Hamas e o massacre de vidas inocentes. Opomo-nos ao antissemitismo e apoiamos Israel e a comunidade judaica em todo o mundo. Somos contra todas as formas de discriminação e racismo. Desejamos paz para todas as pessoas".

Além das gravadoras, a Recording Academy, reconhecida mundialmente por organizar o Grammy, também resolveu se posicionar pelas redes sociais. "À medida que vemos a violência continuar, lutamos para encontrar as palavras certas", começou a entidade.

"Como organização que promove o poder unificador e curativo da música, estamos chocados e com o coração partido pelos ataques terroristas em Israel, incluindo o massacre que ocorreu num festival de música onde civis inocentes se reuniram para uma alegre noite de música. Rezamos pela paz e proteção para todos os que sofrem durante este período terrível", completou.