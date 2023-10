Chuva no Rio deve continuar e prejudicar visualização de eclipse

Chove no Rio e as condições do tempo nesta sexta-feira (13) na cidade do Rio estão sendo influenciadas por ventos úmidos vindos do oceano. A chuva trouxe ventos fracos, com rajadas moderadas nos períodos da tarde e noite. A temperatura entrou em declínio, com mínima de 18° Celsius (ºC) e máxima de 28°C.



O município do Rio entrou em estágio de mobilização às 20h15 desta quinta-feira, (12), devido às condições do tempo. Os ventos estarão moderados (até 51,9 km/h).



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Para este sábado (14), devido à umidade vinda do oceano em direção ao continente, há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. A chuva poderá passar de 10 milímetros por hora (mm/h). A temperatura estará em declínio.

O eclipse lunar previsto para este sábado pode ter a observação prejudicada no Rio, devido ao tempo encoberto com chuva. O eclipse lunar é um fenômeno astronômico que ocorre quando a Lua é ocultada totalmente ou parcialmente pela sombra da Terra, em geral, sendo visível a olho nu. Isto ocorre sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, estando a Terra no meio destes outros dois corpos.