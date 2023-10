João Gordo critica GNT e Ana Clara por uso do nome 'Panelaço' em programa

Recentemente, o canal pago GNT estreou o programa Panelaço Ao Vivo, exibido também no Globoplay e apresentado por Ana Clara Lima, no qual dois famosos são convidados para cozinhar e conversar. A atração causou a ira de João Gordo, que, desde 2014, tem um programa culinário em que recebe convidados, de mesmo nome, o Panelaço, no YouTube.

"Ana Clara, nada contra você, até sou seu fã, mas... Você não se ligou que já tinha um programa consolidado na internet com esse mesmo nome e temática? Pouca criatividade da sua produção. Se fosse eu, jamais permitiria esse furto intelectual na cara dura, sem pudor algum", escreveu no Instagram.

No Twitter, João Gordo também questionou a emissora: "É normal para vocês roubar o programa das pessoas, GNT? Meu programa Panelaço existe desde 2014... Nome e formato [Risos]. Nunca ouviram falar? João Gordo underground não pega nada? Original pra c*** a ideia de vocês".

A reportagem buscou contato com a assessoria do Globoplay a respeito das críticas de João Gordo ao Panelaço Ao Vivo, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto.