Município está sem aula e com hospital no limite

Assim como em outras regiões da Amazônia, Autazes vive uma severa combinação de seca e fogo. No dia 31 de agosto, o município entrou para a lista de emergência ambiental em decorrência das queimadas e no dia 29 agora foi decretada emergência por causa da seca.

Um procedimento de investigação foi aberto no dia 24 de setembro pela Promotoria de Justiça de Autazes. "As queimadas estão sendo feitas no período da noite para fugir das fiscalizações", afirma o promotor Carlos Firmino Dantas. O número de infrações, segundo o prefeito, não é maior por falta de denúncias da população. "É sempre um vizinho, um amigo, um parente ou conhecido. O fogo não nasce sozinho e a comunidade precisa ajudar."

SAÚDE

As aulas estão suspensas e uma ala foi criada no Hospital Deodato Miranda, unidade hospitalar de maior porte no município, para atender pessoas com problemas respiratórios. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, desde o início do mês, 1.169 pessoas deram entrada na rede por doenças respiratórias decorrentes da fumaça. Os principais sintomas são tosse, falta de ar, dor de garganta, de cabeça, tontura, náuseas, dor nos olhos e crises asmáticas.

