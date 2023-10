Mulher invade casa de ex e rasga seu testículo com as mãos

O caso bizarro ocorreu na madrugada de sexta-feira em Três Rios (RJ), na Rua João Simplício de Oliveira, no bairro Monte Castelo. Aa mulher de 32 anos foi detida após invadir a casa de seu ex-companheiro, de 65 anos, e rasgar seu testículo com as mãos.

De acordo com a Polícia Militar, o idoso encontrou sua ex-companheira no banheiro de sua residência e, ao questioná-la, a mulher teria levado o idoso para o cômodo e começado a agredi-lo. As agressões só pararam quando o filho do homem, um adolescente de 13 anos, interveio.

A mulher se recusou a ir à delegacia quando os policiais militares chegaram. Com isso, os agentes utilizaram spray de pimenta para contê-la.



O idoso foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento da Cidade (UPA), onde recebeu atendimento médico e foi liberado. A mulher foi encaminhada à delegacia de Três Rios, ela irá responder por lesão corporal, podendo pegar até 8 anos de prisão