Nova frente fria chega a São Paulo e chuva de granizo atinge a Região Sul

A propagação de uma nova frente fria provocará chuvas mais significativas e novo declínio das temperaturas a partir de quarta-feira, 18, na cidade de São Paulo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A previsão de chuva deve permanecer ao longo desta semana.

Nesta segunda-feira, 16, a capital paulista amanheceu com céu encoberto e leve sensação de frio. "O dia segue ensolarado e com temperaturas em elevação. Entre o fim da tarde e o decorrer da noite, porém, a propagação de áreas de instabilidade provoca pancadas de chuva", afirma o órgão. Entre segunda e terça-feira, 17, o tempo começa a melhorar e o sol retorna entre nuvens na cidade de São Paulo, favorecendo a elevação da temperatura.

Para terça-feira, a expectativa é de sol entre nuvens e temperaturas em elevação no decorrer do dia. "A aproximação de uma frente fria deve provocar chuvas intermitentes entre a tarde e o decorrer da noite. Podem ocorrer pontos de maior intensidade com raios, rajadas de vento e potencial para formação de alagamentos", afirma o CGE.

Conforme a Meteoblue, nos próximos dias, apenas não há expectativa de chuva em São Paulo na próxima sexta-feira, 20.

Veja a previsão para os próximos dias em São Paulo:

- Segunda-feira: entre 18 ºC e 29 ºC;

- Terça-feira: entre 21 ºC e 30 ºC;

- Quarta-feira: entre 17 ºC e 22 ºC;

- Quinta-feira: entre 15 ºC e 18 ºC;

- Sexta-feira: entre 15 ºC e 20 ºC.

Região Sul

De acordo com a MetSul, temporais vão atingir os três Estados do Sul nesta primeira metade da semana. "Embora haja a possibilidade de vendavais isolados, a ocorrência de granizo é muito mais provável", afirma a empresa de meteorologia.

A MetSul acrescenta que o ar mais quente vai ingressar no Sul do Brasil entre esta segunda-feira e a terça-feira na sequência de um domingo que já teve forte elevação da temperatura com máximas que chegaram no decorrer da tarde aos 30 ºC.

"Quanto mais quente a atmosfera, mais instável ela se torna sob a presença de umidade. Com o ar mais quente e mais úmido, assim, cresce o risco de temporais localizados de granizo nesta primeira metade da semana", alerta a empresa de meteorologia.

Nuvens muito carregadas vão se formar entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina com tendência de avançar para parte do Paraná.

A Climatempo acrescenta que nesta segunda-feira a passagem de uma frente fria, combinada com a circulação dos ventos, volta a deixar a região Sul do País em alerta. "Os acumulados de chuva podem ser elevados em um curto período de tempo, podendo provocar alagamentos, enxurradas, inundações graduais e deslizamentos", alerta a empresa brasileira de meteorologia.

De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, os acumulados médios de precipitação entre segunda e terça-feira devem variar entre 80 e 150mm no grande oeste catarinense e de 70 a 100mm nos planaltos e alto Vale do Itajaí. Nas demais regiões do Estado, que inclui a grande Florianópolis, litoral sul, médio e baixo Vale do Itajaí, os volumes acumulados variam de 40 a 70 mm, com alguns locais podendo ser mais elevados.

No Paraná, a última semana também foi de muita chuva no Estado, com acumulados que superaram 100mm em muitos municípios em um curto período. Segundo a Climatempo, a chuva volta a aumentar de forma significativa também ao longo desta semana, com o potencial para acumulados altos entre a terça e a quarta-feira, 18.

No Rio Grande do Sul, as instabilidades voltam a preocupar os moradores da fronteira oeste, norte e nordeste do Estado.

"A situação segue ao longo da terça-feira, com a chuva perdendo força somente na quarta-feira, sobre estas regiões, Já a Grande Porto Alegre, pode receber pancadas moderadas a forte nos próximos dias, com uma trégua na quarta e na quinta-feira", afirma a Climatempo.