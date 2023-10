Após décadas desaparecida, nave usada em 'Star Wars' achada em garagem é leiloada

Um modelo da nave X-Wing, usada no filme, foi levado a leilão e vendido por US$ 3,135 milhões (cerca de R$ 15 milhões de reais) neste domingo, 15. Trata-se do item mais valioso relacionado à franquia já arrematado, segundo a empresa Heritage Auctions.

Com apenas 20 polegadas, o caça-estelar estava desaparecido por décadas. O modelo foi perdido na mudança da empresa Industrial Light & Magic, que realizava efeitos especiais na franquia. O objeto foi encontrado na garagem do modelista Greg Jein, que não esteve envolvido com Star Wars, mas trabalhou em projetos semelhantes, como Star Trek. Ele morreu no ano passado, aos 76 anos.

Entre os modelos de X-Wing, essa é especial. Era uma das quatro unidades construídas com mais detalhes e que foram ampliadas nas cenas: o modelo conta com asas articuladas e "estragos" causados por batalhas.

"Soubemos imediatamente que era o verdadeiro modelo de filmagem e então a magnitude da descoberta começou a se manifestar", disse o historiador Gene Kozicki ao Hollywood Reporter. Kozicki estava ajudando a família de Jein a arrumar sua coleção quando encontraram o modelo. Contudo, ainda não se sabe como o X-Wing se tornou parte da coleção de Jein.