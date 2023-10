Depois de três anos fechado Espaço Cultural do BNDES será reaberto

Os espetáculos no Espaço Cultural do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no Rio de Janeiro serão retomados nesta quinta-feira, às 19h, depois de três anos de paralisação. A programação da temporada 2023-2025 tem a previsão de 160 apresentações gratuitas de artistas renomados e novos talentos das diversas representações da música erudita e popular brasileira.

O retorno da série Quintas no BNDES será com a cantora e atriz Zezé Motta no espetáculo Coração Vagabundo – Zezé Canta Caetano, uma homenagem ao compositor, cantor e escritor baiano.

Já a estreia da série Sextas Instrumentais, no dia seguinte, também às 19h, terá a dupla de músicos de piano e de sopro Cristóvão Bastos e Mauro Senise. Eles vão interpretar o repertório do cantor e compositor Paulinho da Viola no show Choro negro.

Programação

De acordo com o BNDES, entre os espetáculos semanais selecionados para a temporada 23/25, 48 são da categoria Renome, com atrações como o cantor, compositor e estudioso da cultura afro-brasileira Nei Lopes, a cantora Elba Ramalho, e os cantores e compositores João Bosco e Jards Macalé. Outros 48 shows, estão na categoria Destaque, que terá apresentações da Velha Guarda da Mangueira, da cantora Juçara Marçal e do cantor Thiago Pethit, entre outros.



Os novos talentos da programação se apresentarão em 64 espetáculos de artistas como a referência do samba de roda baiano Nega Duda, o forró pernambucano d'As Severinas, o rock paulista da banda Pelados, a representação sulista de Ian Ramil, além do grupo Afrojazz, que mescla ritmos africanos e percussão a riffs de guitarra e elementos do reggae e do hip-hop.



O Espaço Cultural BNDES funciona no prédio da sede do banco na Avenida Chile, número 100, no Centro do Rio de Janeiro. Os ingressos podem ser reservados antecipadamente pela internet, no site bndes.gov.br/espacoculturalbndes, ou obtidos presencialmente, no dia do espetáculo. Segundo o banco, o show de reabertura do Quintas no BNDES, já está com a pré-reserva esgotada, mas quem quiser assistir pode comparecer à recepção do Espaço Cultural, no dia do espetáculo, a partir das 18h. “Cada pessoa receberá apenas um ingresso com lugar marcado, estando o número de ingressos disponíveis sujeito à lotação máxima do Teatro”, informou a assessoria.

Para a estreia da série Sextas Instrumentais, a pré-reserva online ainda pode ser realizada no site. Quem quiser ver mais detalhes da programação dos espetáculos que foram selecionados por meio do concurso público, deve procurar no endereço: www.bndes.gov.br/concursomusica2023.

Para o presidente do banco, Aloizio Mercadante, as portas do Espaço Cultural estarão abertas para o público, que poderá se divertir com uma programação que valoriza a música e a arte brasileiras. “Será um palco democrático, com diferentes artistas e shows gratuitos. Essa retomada é mais um passo do BNDES no resgate do papel da instituição de promover o acesso à cultura”, afirmou Mercadante, que vai participar da abertura com discurso de boas-vindas ao público.