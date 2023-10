Lula e Maduro conversam sobre eleições na Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta segunda-feira (16), por telefone, com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A conversa durou cerca de 30 minutos. Em nota, o Palácio do Planalto informou que ambos trocaram informações sobre as eleições presidenciais na Venezuela, previstas para o ano que vem.

"O presidente brasileiro solicitou informações sobre o processo de negociação entre o governo e a oposição, bem como as tratativas em curso entre Caracas e Washington com vistas ao levantamento das sanções contra a Venezuela, que atingem a economia e a população civil do país", diz a manifestação do Planalto.

Lula e Maduro também discutiram medidas para facilitar o comércio na fronteira entre os dois países. O presidente venezuelano indicou que encaminhará nos próximos dias uma sugestão para o tratamento das cargas brasileiras retidas na fronteira, entre os países, que fica no estado de Roraima.

Os dois presidentes ainda falaram em formas de acelerar a negociação de um Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos e discutiram a retomada da exportação de energia elétrica da Venezuela para o Brasil. A energia oriunda do país vizinho abastecia sobretudo Roraima, único estado brasileiro que não está conectado diretamente ao Sistema Interligado Nacional.