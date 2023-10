SBT erra o timing e sorteia viagem a Israel em plena guerra

Durante o Programa Silvio Santos do último domingo, dia 15, as apresentadoras Patrícia Abravanel e Andrea Nóbrega divulgaram o sorteio de uma viagem para Israel. A propaganda, promovida pelo empresário Sidney Oliveira e a Ultrafarma, anuncia seis idas "maravilhosas" a Israel, país que está em guerra. "É possível ir para a Terra Santa com acompanhante", diz Patrícia. "Além dessa maravilhosa viagem, você pode concorrer também a 14 iPhones". Procurado pela reportagem, o SBT declarou que o merchandising para a Ultrafarma foi gravado antes do início da guerra. A emissora afirma também que já acordou com o cliente que a ação não será mais veiculada.