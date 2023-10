Viih Tube diz que a filha Lua já tem R$ 1 milhão guardado: 'É o correto'

A influenciadora Viih Tube disse que a filha Lua, que tem seis meses, já tem R$ 1 milhão em sua conta. A revelação foi feita depois de sua participação no podcast PodPah de segunda-feira, 16, quando a influenciadora contou que parte do dinheiro que ela e a filha ganham das publicidades feitas está sendo separada em uma conta da bebê.

Nesta terça-feira, 17, Viih Tube voltou a comentar sobre o assunto em suas redes sociais. Nos stories do seu Instagram, a influenciadora disse que a "poupança" da filha faz parte do processo de contar com um bebê em uma publicidade.

"Ontem eu contei no PodPah que todo dinheirinho que a Lua participa de publicidades comigo vai para uma conta dela. Muita gente ficou, nossa, sério? E assim, eu sei que não são todos os pais que fazem isso. Mas é o correto. Até pela lei. Para um bebê estar participando de uma publicidade tem que tirar um alvará, tem todo um processo. E dentro desse processo, tem que colocar numa continha da criança", disse.

Além disso, Viih Tube falou também sobre se preocupar que a filha cresça sabendo dos privilégios que tem. "Como eu vou explicar isso para ela. Tem que ter muita educação financeira. Isso me preocupa, mas me conforta", disse.