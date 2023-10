Viatura da Rota perde o controle ao realizar manobra e atinge casal de motociclistas em SP

Uma viatura das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), da tropa de elite da Policia Militar de São Paulo, perdeu o controle e atropelou um homem e uma mulher que estavam em uma moto na Avenida Tiradentes, no centro da capital paulista, na segunda-feira, 16, durante a comemoração do aniversário de 53 anos do batalhão em São Paulo.

O acidente aconteceu durante um comboio feito pela Rota nas ruas da cidade, quando viaturas da equipe tática circulavam pelas vias com sirenes ligadas e fazendo movimentos de zigue-zague logo após sair do batalhão.

Em vídeos publicados nas redes sociais, um dos veículos, então, perde o controle, derrapa na pista, duas rodas saem do asfalto e o carro sobe sobre parte da calçada do canteiro central por alguns segundos. Ainda em movimento, o veículo acerta uma placa e, metros à frente, atinge as vítimas da motocicleta perto de um ônibus que passava pela avenida. Pessoas que estavam no ponto de ônibus do outro lado da via observaram assustadas toda a situação.

Agentes da polícia prestaram os socorros às vítimas, que apresentaram ferimentos leves. Após atendimento médico, as duas pessoas foram liberadas, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

O flagra mostrou também que a viatura, ao acertar o meio-fio, quase atingiu duas pessoas que estavam no canteiro central.

A Polícia Militar instaurou um inquérito policial militar e uma sindicância para apurar o fato. "O condutor de uma viatura, ao sair do quartel, colidiu no canteiro central da via, atingindo duas pessoas que estavam em uma motocicleta", disse ainda a SSP.