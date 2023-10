Filha de Ana Maria Braga anuncia 4ª gravidez: 'Muito feliz'

Mariana Maffeis, filha da apresentadora Ana Maria Braga, anunciou que está grávida de seu quarto filho. Aos 40 anos, Mariana já tem três filhos: Joana, de 12 anos, Maria, de 9 anos, do seu relacionamento com Paschoal Feola, e Varuna, de 2 anos, com o professor de yoga colombiano Badarik González. Atualmente, ela está no oitavo mês de gravidez.

Em uma postagem feita no Instagram nesta segunda-feira, 16, Mariana revelou que havia dado um tempo da rede social, o que gerou curiosidade entre seus seguidores. Sobre isso, ela comentou: "Estou bem e muito feliz com mais esse bebê que logo já conheceremos com nossos olhinhos".

Além de Mariana, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei, diretor de fotografia. Os dois são filhos da apresentadora com Eduardo de Carvalho. Ana Maria também é avó de Bento, filho de Pedro.

Na mesma postagem, Mariana falou sobre a importância de se desconectar e refletir sobre a vida. "Realmente eu não quero fazer nada no automático em minha vida." Ela também compartilhou sua felicidade e gratidão pela família que está crescendo.