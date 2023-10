Semana da Tecnologia da UFRJ leva mais de 100 atividades a estudantes

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) realiza, a partir desta terça-feira (17), a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). O evento, que segue até o dia 26 de outubro, ocorre em alguns dos campi da universidade no estado e em escolas dos territórios de Manguinhos e Maré, no Rio de Janeiro. As atividades são voltadas para os estudantes de escolas públicas e privadas. O foco desta edição é sustentabilidade e inovação.

As atividades abordam temas como inovação, tecnologia, games, meio ambiente, sustentabilidade e reciclagem de lixo. Ao todo são mais de 100 atrações, que vão de oficinas a visitas guiadas. O destaque da programação são as atividades no Centro de Tecnologia da Cidade Universitária, a Ilha do Fundão, na zona norte da cidade, que ocorrem de 18 a 20 de outubro. Apenas no Centro de Tecnologia são esperados cerca de 6 mil estudantes de mais de 60 escolas das redes pública e privada.

No campus de Xerém, em Duque de Caxias, as atividades acontecem de 17 a 18 de outubro e, no campus Macaé, entre os dias 17 e 19. Em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ações também serão realizadas na edição SNCT nos Territórios, em escolas das comunidades de Manguinhos e Maré, nos dias 24 e 26, respectivamente.

Entre as atividades previstas está a oficina Por dentro do Corpo, realizada pelo Museu da Anatomia, que vai levar crianças para conhecerem um pouco mais sobre o corpo humano, seus órgãos e funcionamentos. Em Contato Inova, o público vai poder interagir com o Contato-01, instrumento musical que produz sons a partir dos movimentos corporais.

Já Meninas da Baixada e Nanotecnologia é voltada para meninas de 14 e 18 anos e irá discutir a inclusão de mulheres nesse mercado de trabalho, além de fazer experimentos simples e práticos sobre as bases da nanotecnologia. Outra atividade prevista é a Oficina de podcast, realizada pela Rádio UFRJ.

O público também terá a oportunidade de conhecer laboratórios, museus e centros de pesquisa da UFRJ. Uma das atrações será a visita ao Maglev-Cobra, meio de transporte sustentável, criado pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe-UFRJ).

A programação completa e mais informações estão disponíveis no site da SNCT. De acordo com a organização do evento, a SNTC está aberta também para a participação do público espontâneo.