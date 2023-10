Evento para popularização da ciência no Brasil começa nesta terça

A 20ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2023) foi oficialmente aberta, nesta terça-feira (17), em Brasília, em cerimônia que contou com a presença de autoridades do governo federal, pesquisadores, artistas, professores e, sobretudo, de estudantes de instituto federais de ensinos superior e técnico, vindos de diversas partes do país para apresentar experimentos na mostra científica, preparada exclusivamente para a semana comemorativa.

Em 2023, o tema do evento, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, com foco nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU), em uma agenda a ser cumprida pelos países até 2030.

O evento ocorre em todo o Brasil, de 14 a 22 de outubro. O objetivo é popularizar a ciência entre os brasileiros.

Abertura da semana

As irmãs Beatriz e Isabella Toassa, de 13 e 12 anos, respectivamente, que formam a dupla Big Bang, vindas de São Paulo, abriram a 20ª edição do evento, em Brasília, com o título de cientistas mais jovens do país. Elas citaram dois nomes de figuras brasileiras que as inspiram pelas contribuições ao mundo: Santos Dumont, o pai da aviação; e a cientista baiana Jaqueline Goes de Jesus, que mapeou o genoma do novo coronavírus.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, enfatizou que o evento tem o objetivo de aproximar as pessoas da ciência e despertar o interesse pelo tema desde a infância. “A ciência não é uma coisa distante de nós, não é algo complicado. A ciência está em tudo e ela existe para encontrar respostas para os problemas do nosso tempo e para principalmente cuidar das pessoas. Nós não queremos que a ciência seja o assunto de poucos que fique restrita às universidades e instituições de pesquisa”.

A ciência tem o papel de ferramenta para geração de valor de inovação, de riquezas, de soluções para os nossos desafios de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida do nosso povo”, destaca a ministra

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, falou sobre a superação da visão negacionista contra as evidências comprovadas cientificamente. “A visão negacionista do mundo é um grande prejuízo econômico, social, cultural e humanitário".

A vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara Federal, a deputada Daiana Santos (PCdoB-RS) destacou a necessidade de ampliar o acesso de mulheres negras na ciência e na pesquisa. “A democratização real desses espaços fala, justamente, do desenvolvimento social e econômico do nosso país”.

Já a ministra da Saúde, Nísia Trindade, reconheceu que os estudantes sempre foram a alma da semana anual de ciência e tecnologia. A ministra, que foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição de ensino e pesquisa, frisou que a luta pelo reconhecimento da ciência deve persistir. “Todos os dias, nós estamos vendo que a ciência não pode estar em uma torre de marfim”.

Em discurso, o ministro da Educação, Camilo Santana, apontou que o terceiro governo do presidente Lula tem investido na interiorização do acesso de jovens à ciência, tecnologia e que bolsas de pesquisadores foram reajustadas nesta gestão. “Um país só se torna soberano, forte, independente e justo se investir em educação, ciência e tecnologia para o seu povo, sua nação. Portanto, esse presidente colocou, para todos nós, ministros, o desafio de reconstrução desse país”.

Além deles, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, lembrou este governo tem valorizado e investido na ciência em diversos segmentos, como a saúde, na educação e o meio ambiente. Porém, a autoridade afirmou que não existe pesquisa científica sem conectividade e inclusão digital. E que a pasta comandada por ele será parceira para apoiar as instituições de ensino. "Que a gente consiga fazer com a conectividade seja uma realidade nas escolas públicas brasileiras. Dentro dos institutos federais, que ela possa servir aos alunos; assim como nas universidades. E que a gente possa fazer da nossa Amazônia brasileira um centro de biotecnologia de bionegócios.”

Vacinação

O Ministério da Saúde trouxe para a mostra científica da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a importância da vacinação. Em entrevista à Agência Brasil, Nísia Trindade falou sobre o Dia Nacional da Vacinação, celebrado neste 17 de outubro. “A nossa mensagem, hoje, vai, sobretudo, para as famílias, para que possamos proteger as crianças e adolescentes. Isso é ciência, é consciência, é educação e, sobretudo, é proteção da vida. As vacinas salvam vidas, são seguras, são a grande ferramenta que aumentou a expectativa de vida em todo o mundo”.

Serviço

A Mostra Científica da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em Brasília, ocorre até domingo (22), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, na ala sul. A entrada é gratuita, das 9 há às 17h.

Para quem quiser saber quais eventos da SNCT 2023 estão agendados para outras cidades, basta acessar o site do MCTI e baixar a programação nacional completa.