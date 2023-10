Avó de Mary Sheila morre após atriz denunciar negligência de hospital no RJ

Após Mary Sheila denunciar "descaso" do hospital em que sua avó estava internada, a atriz anunciou a morte da idosa na noite desta segunda-feira, 16. Maria Luciana de Paula morreu aos 89 anos devido a problemas nos rins.

Na semana passada, Mary denunciou que a avó aguardou atendimento por mais de quatro horas em uma cadeira de rodas no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Rio de Janeiro. "Ela não teve um diagnóstico, não tem um leito para ela deitar, está tudo lotado. Isso é uma falta de respeito, é uma vergonha", disse ela na época.

Em um vídeo no Instagram, a atriz publicou um vídeo comunicando a morte da avó: "Ela partiu, está nos braços do amado da vida dela. Foi assim que ela falou: 'Estou indo encontrar com meu amado senhor Jesus'. Esse é o legado que minha avó deixou. Legado de fé, de força e perseverança".

"(...) Ela foi, mas me deixou exemplo, legado, ensinamentos, ajudou a formar o meu caráter. Só tenho que agradecer. Obrigada pelas orações, pela força que meus amigos me deram, e a todos vocês que só viram e ficaram impotentes diante dessa situação caótica que enfrenta o nosso país", disse.

O Estadão entrou em contato com o hospital para um pronunciamento sobre as acusações de Mary Sheila, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.