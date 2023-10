Embaixada dos EUA na Argentina opera normalmente após ameaça de bomba

A embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires disse que está operando normalmente nesta quarta-feira (18), depois que a mídia argentina relatou que o local foi esvaziado devido a uma suposta ameaça de bomba.

Segundo os jornais Clarín e La Nación, as embaixadas dos Estados Unidos e de Israel foram esvaziadas após duas ameaças de bomba recebidas por e-mail, e esquadrões antibomba foram enviados aos locais.

Por volta das 11h, as autoridades disseram que uma primeira busca em uma das embaixadas teve resultado negativo, informou o La Nación.

Por volta do meio-dia, a embaixada dos EUA afirmou que não havia "nenhuma ameaça crível".

“Mais policiais argentinos foram temporariamente estacionados do lado de fora da embaixada devido a acontecimentos mundiais”, disse um porta-voz da embaixada.

As supostas ameaças de bomba ocorreram em meio a uma escalada da guerra entre Israel e o Hamas, e no momento em que o presidente dos EUA, Joe Biden, estava em Israel para prestar solidariedade na luta do país contra o Hamas.

