Kanye West afirma, em mensagem, ter 'sinais de autismo' devido a acidente de carro

Kanye West diz que apresenta "sinais de autismo" por causa de um acidente de carro que sofreu em 2002. Nesta quarta-feira, 18, Ian Connor, amigo do rapper, compartilhou em seu Instagram prints de mensagens do cantor para o bilionário Elon Musk. Nelas, Kanye pede um encontro com o empresário e comenta sobre o seu suposto diagnóstico.

"Quando vamos conversar? Você não me deve nada. Você não precisa falar comigo de novo. Mas se nos falarmos, a natureza do nosso relacionamento tem que mudar. Eu não sou bipolar. Eu tenho sinais de autismo por causa do meu acidente de carro", escreveu.

De acordo com o Page Six, Kanye se refere ao acidente de carro que sofreu em 2002, ocorrência que o inspirou a compor e a gravar o single Through the Wire, mesmo com a mandíbula imobilizada.

Kanye foi diagnosticado bipolar em 2018. Em 2020, enquanto ainda era casado com Kim Kardashian, a socialite pediu para que as pessoas tivessem compaixão com o rapper em meio a sua luta contra o transtorno.

Também nas mensagens, Kanye voltou a falar sobre Kim Kardashian, agora sua ex-mulher. Juntos, eles são pais de North, Saint, Psalm e Chicago. De acordo com o rapper, a socialite continua a manter os filhos distantes.

"Você não pode ver Kim manter os meus filhos longe de mim, não dizer nada publicamente, e depois se dizer meu amigo para que eu dê audiência para sua plataforma problemática", diz, referindo-se ao X, antigo Twitter.