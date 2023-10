Record exibe expulsão de Rachel Sheherazade do reality 'A Fazenda'

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa do reality shownesta quinta-feira, 19, devido a uma briga com Jenny Miranda. A cena que levou a direção a tomar a decisão foi transmitida no programa à noite. Na atração, a emissora exibiu as cenas completas da briga que levou ao caso de agressão. A discussão começou quando a fazendeira da semana, Jenny Miranda, passou as obrigações para os peões. Na vez de Rachel, a atividade delegada seria a de cuidar das ovelhas, função que a jornalista se negou a fazer, justificando que ficou com o lixo na semana anterior e estava cansada. Segundo a jornalista justificou, pelas regras do programa, quando o peão recusa uma tarefa, o fazendeiro é obrigado a fazer para que o grupo não receba punição.

Com a recusa, a briga se estendeu para a cozinha no decorrer do dia com um bate-boca entre as duas. "Eu boto quem eu quiser, eu sou a fazendeira, meu bem", disparou Jenny durante a discussão. "É só dar uma delegação para pessoa que ela mostra para que ela veio", disse.

A recusa de Rachel gerou discussões com o restante dos peões, Márcia Fu chegou a se oferecer para cumprir a função para evitar problemas, mas a punição coletiva veio mesmo assim, com 48 horas sem gás na sede. Com a punição, a briga generalizada piorou, Jenny chamou Sheherazade de prepotente e completou: "Se você tivesse sido humilde, eu teria trocado", se referindo à função delegada para a jornalista.

Após a discussão, Jenny e Márcia foram até a área das ovelhas para cuidar dos animais e encontraram Lucas e Sheherazade no local. "Você não desceu, eu estou fazendo com ele hoje, amanhã você decide outra pessoa para fazer", disse Rachel, que abordou não estar em condições físicas de fazer as funções.

A briga continuou e o auge foi atingido quando ambas começaram a gritar uma com a outra e Rachel estendeu a mão no rosto de Jenny, atitude colocada pela produção do programa como agressão. "Eu fiz assim para ela não partir para cima de mim", justificou Rachel que chorou em seguida e afirmou que a influenciadora teria partido para cima dela.

"Eu tenho uma imagem, tenho uma profissão e tenho história", disse a jornalista para Lucas e André após discussão.

Ao contrário da jornalista, Jenny disse ter sido agredida: "Ela meteu a mão na minha boca", disse já dentro da casa.

Horas depois, Rachel entra no closet e não retorna, o que faz com que os peões sintam falta dela.

O anúncio foi transmitido aos participantes do programa por um comunicado logo depois. "Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa", iniciou a nota.

Na sequência, foi informado que Rachel estava fora do jogo e pedido que os demais peões arrumassem as malas da jornalista.

Com a expulsão, a Roça da semana foi cancelada, liberando André, Kally e Nadja da berlinda e de uma possível saída do programa.

Reação dos peões

Após anúncio da expulsão na sede, os peões ficaram muito abalados. "Ganhou para fazer história como fazendeira do mal", disse Kally para Jenny que se defendeu: "A machucada sou eu".

Chateado com Tonzão por defender Jenny, Lucas partiu para cima do funqueiro, afirmando que o grupo era "do mal".

Os participantes do reality amigos de Rachel acusaram Jenny de provocar a briga e a agressão ao partir para cima da jornalista durante a discussão. "Você conseguiu", disse Lucas.

"Como que vou fazer alguém me bater de propósito?", explicou Jenny ao dar sua versão da briga.

Durante o programa, os peões, ainda abalados, lamentaram o ocorrido e comentaram sobre o cancelamento da Roça. "Por um lado aliviado, mas muito triste com essa narrativa de violência que vem se colocando dentro do realities do Brasil", disse André.