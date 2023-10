Lista de 500 melhores músicas pop da história inclui Beatles, ABBA e Whitney Houston

A revistafez uma longa lista das 500 melhores músicas pop de todos os tempos nesta quinta-feira, 19. A seleção é comemorativa, já que a publicação celebra os 65 anos da Billboard Hot 100, parada que lista os maiores sucessos da indústria musical.

Nomes como ABBA, The Beatles e Whitney Houston figuram entre as canções de destaque selecionadas. Visivelmente, a Billboard não selecionou apenas músicas pop para compor a lista, mas explicou que o critério utilizado foi o conceito de "músicas populares".

"O pop é a espinha dorsal não apenas da indústria musical, mas da cultura em geral", explicou a publicação. Sucessos do rock, R&B e rap ganharam destaque na revista. O único critério utilizado foi de que cada música, um dia, já esteve no Hot 100 - a exceção foram alguns hits dos anos 1990 que não estavam elegíveis para a parada à época.

A lista consagra todas as épocas e fases da indústria musical, indo de Aretha Franklin a Beyoncé e de Al Green a Bruno Mars. Taylor Swift aparece entre as 100 primeiras com You Belong With Me e Lady Gaga, com Bad Romance.

Em 49º lugar, figura uma música condenada por plagiar uma canção brasileira, Somebody That I Used to Know, parceria de Gotye com Kimbra. Antes de o hit chegar ao topo das paradas, o músico australiano precisou pagar uma indenização de US$ 1 milhão e creditar Luiz Bonfá, autor de Seville, que morreu em 2001, como coautor.

As informações são do The Daily Telegraph. À época, a equipe de Gotye não entrou em detalhes e se limitou a dizer que o assunto é algo que eles "realmente não discutem". A Billboard não citou o acordo, dizendo que a música usa um sample de uma música de jazz instrumental brasileira da década de 1960.

Veja o top 10 das 500 melhores músicas pop da história:

1. I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) - Whitney Houston

2. Dancing Queen - ABBA

3. My Girl - The Temptations

4. I Want It That Way - Backstreet Boys

5. Since U Been Gone - Kelly Clarkson

6. Like a Prayer - Madonna

7. Billie Jean - Michael Jackson

8. Call Me Maybe - Carly Rae Jepsen

9. California Love - 2Pac e Dr. Dre

10. I Want To Hold Your Hand - The Beatles