Repórter da Globo tem celular levado durante transmissão ao vivo no 'Bom Dia SP'

Nesta sexta-feira, 20, a repórter Beatriz Backes vivenciou um incidente enquanto realizava uma transmissão ao vivo para o, da. Beatriz estava em frente à estação da Luz, no centro da capital paulista, informando sobre a lentidão da Linha 1-Azul do Metrô devido a uma falha na circulação. Durante sua cobertura, a tela tremeu e a transmissão foi abruptamente interrompida.

Os apresentadores Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato, surpresos com a interrupção, questionaram se o telefone da repórter havia caído. "O que é isso? Caiu o telefone?", indagou Bocardi. "Acho que caiu o telefone da Bia", comentou Sabina. No entanto, fontes do site Notícias da TV confirmaram que Beatriz foi assaltada durante a reportagem.

Para o UOL, a assessoria de comunicação da Globo, ao ser procurada, confirmou o incidente. Em nota, a emissora informou: "a produtora Beatriz Backes, que entra ao vivo do transporte público, por meio de celular, foi furtada enquanto falava ao vivo para o 'Bom Dia SP' desta sexta-feira. Ela estava na porta da estação da Luz do metrô, ao lado de agentes da Secretaria de Transportes Municipal, quando um homem passou correndo e levou o aparelho. Apesar do susto, a produtora está bem".