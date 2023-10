'Ele sabe que é verdade', diz Cleo sobre ausência de Fábio Jr.

Cleo voltou a falar sobre a ausência do pai, o cantor Fábio Júnior, durante sua infância e adolescência. No programa de Luana Piovani, ela já havia revelado que achava que ele não esteve presente o suficiente em sua vida após a separação de sua mãe, a atriz Glória Pires.

Em entrevista ao podcast da jornalista Foquinha nesta semana, Cleo falou sobre a repercussão que o assunto teve: "Aconteceu o que aconteceu, não posso ser silenciada porque as pessoas não gostam do que aconteceu. Foi uma coisa que eu vivi, que me doeu e que a gente já resolveu".

"Eu e meu pai já resolvemos isso. A gente tem uma relação maravilhosa hoje em dia, a gente se ama, a gente se manda mensagem, ele comenta nos meus posts, eu comento nos posts dele", disse a atriz e cantora.

Segundo ela, Fábio Júnior não se incomoda por ela revelado a situação: "Ele entende que eu fale sobre isso, ele não fica p... de eu falar sobre isso. Ele sabe que é verdade, foi o que aconteceu, e eu era a filha que 'paguei esse pato'. Por que eu não vou falar sobre a minha vivência?".

Cleo ainda criticou as pessoas que disseram que ela não deveria falar sobre o assunto. "As pessoas acham que ele tem ser intocável, perfeito, e não é assim. É muito narcisista você pensar da forma", apontou.