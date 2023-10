João Silva, filho do Faustão, mostra antes e depois de cirurgia bariátrica: 'Mudanças da vida'

João Silva, filho do Faustão, compartilhou nesta quinta-feira, 19, em suas redes sociais uma montagem que compara o seu antes e depois da cirurgia bariátrica. "Mudanças da vida", escreveu na legenda.

Nos comentários, Boninho, diretor da Globo, parabenizou João pelos bons resultados. "Parabéns, porque o processo não é fácil, nem mágico. Precisa ter disciplina. Parceiro! Seguimos o mesmo caminho da bariátrica e não é estética! É saúde mesmo!"

Essa não é a primeira vez que o apresentador da Band comenta sobre a cirurgia. Em 2022, com 18 anos, João já tinha dividido a satisfação em ter passado pelo procedimento. Em uma conversa com o podcast Ticaracaticast, ele também refletiu sobre as críticas que recebeu na época.

"Muita gente na época criticou [eu ter feito a cirurgia], mas não existe você ficar assim, não faz bem para saúde. A longo prazo poderia trazer um monte de problemas. Então eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz para minha saúde", comentou.

João fez a cirurgia em 2020, aos 16 anos. Na época, ele pesava 140 quilos. Com o procedimento, o filho de Faustão já perdeu 80 quilos.

Além de João Silva, mais famosos fizeram a cirurgia bariátrica. Relembre alguns casos:

André Marques, apresentador

Após se submeter à cirurgia bariátrica em 2013, André abordou em seu canal no YouTube os desafios de saúde que enfrentava anteriormente, como a diabetes. Ele descreveu o procedimento como um "renascimento", enfatizando a melhoria em sua qualidade de vida.

Boninho, diretor

Boninho foi submetido a uma cirurgia para redução do estômago (bariátrica) em 2016. A decisão de realizar o procedimento foi influenciada por outros nomes conhecidos que também optaram por essa cirurgia para perda de peso, incluindo os apresentadores André Marques e Faustão, a atriz Solange Couto, a cantora Solange Almeida e o ator Leandro Hassum. André Marques, em particular, aconselhou Boninho sobre a cirurgia. Apesar de sua relutância inicial, Boninho foi convencido a cuidar de sua saúde pela esposa, Ana Furtado, e pela filha, Isabella.

Jojo Todynho, cantora e apresentadora

Jojo raleizou a cirurgia bariátrica em agosto de 2023 e compartilhou nas redes sociais as mudanças significativas em sua saúde e bem-estar. "Cara, é surreal. Tudo o que vc tem de alteração nas suas taxas de exame, tudo melhora", destacou.

Leandro Hassum, ator

Leandro refletiu sobre as críticas que recebeu após sua cirurgia bariátrica realizada há dez anos. "É mais fácil dizer assim: 'Viu como deu errado, como ele ficou feio, envelhecido'. Mas ninguém pensa que eu ganhei mais ano de vida", ressaltando os benefícios de saúde que obteve com o procedimento.

Luana Xavier, atriz

Luana, que fez a cirurgia bariátrica em agosto deste ano, celebrou em uma live no Instagram a perda de 25 quilos desde o procedimento. Ela expressou gratidão pelo apoio de seus seguidores e enfatizou a importância da cirurgia para sua saúde.