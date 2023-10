Vídeo: Mãe e aluno agridem professora

Continua a escalada da violência contra professores no Brasil. Um novo caso foi flagrado na Escola Estadual Professor Donizetti Aparecido Leite, no bairro Cipó, em Embu-Guaçu, Grande São Paulo. Após discussão, mãe e aluno desferiram socos e pontapés em docente dentro da instituição de ensino. Agressões aconteceram na última terça-feira (17) . As informações são do Portal Metrópoles.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do estado, o episódio foi registrado na delegacia da cidade como lesão corporal, ameaça e injúria. Imagens do sistema de segurança mostram quando mulher começa a desferir socos na professora depois de puxá-la pelas costas. Alunos tentam separar e as duas caem ao chão. É nesse instante que o estudante filho da agressora dá chutes na docente ainda caída. Assista!

