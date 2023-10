Roubo de relógio Rolex: homem pratica assalto à mão armada em prédio no Itaim

A câmera de segurança de um prédio empresarial no Itaim Bibi, em São Paulo, flagrou o momento em que um homem entra no local e pratica um roubo à mão armada contra duas vítimas dentro do edifício. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira, 20, por volta das 11h30. O assaltante levou um celular e um relógio de luxo da marca Rolex, e segue foragido, segundo a Polícia Militar.

A ação, que durou menos de um minuto, ocorreu no térreo do prédio, entre a entrada do local e a portaria. Pelas imagens da câmera de monitoramento, é possível perceber que três homens entram no edifício, seguidos por um quarto rapaz, que pratica o assalto.

O criminoso tira uma arma de dentro de um dos bolsos da mochila e aponta em direção às vítimas. É possível ver que dois homens, rendidos, entregam pertences ao suspeito, que foge do local em seguida. O prédio onde ocorreu o crime possui escritórios de diferentes empresas, entre elas dos segmentos de Administração e Construção Civil.

Em nota, a Polícia Militar informou que, nesta sexta, houve um chamado às 11h39 para apurar a ocorrência de um roubo "ocorrido na portaria de um prédio empresarial onde foi subtraído um relógio de marca Rolex e um aparelho celular".

Ainda de acordo com a nota, equipes da PM fizeram uma patrulha para localizar o suspeito, com base nas características informadas pela vítima, "porém o mesmo não foi encontrado".

Segundo a polícia, de janeiro até o mês de setembro deste ano, somente na região do Itaim Bibi, 24 veículos foram recuperados, 159 prisões foram efetuadas em flagrante, e 28 armas de fogo foram apreendidas no total.