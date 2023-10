RJ/Castro: A história de que cada Estado tem sua organização criminosa já caiu por terra

O crime organizado deixou de ser um problema regional e deve ser tratado a partir de soluções interestaduais ou federal, disse o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, durante o evento de encerramento do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, composto por sete Estados.

Segundo ele, as organizações têm atuação em diversos Estados e o problema precisa ser combatido a partir de uma estruturação nacional, com adoção de práticas de inteligência, endurecimento da legislação penal e maior vigilância das fronteiras. "Essa história de que cada Estado tem sua organização criminosa, isso já caiu por terra. É um problema do Brasil, não é mais um problema do Rio e de São Paulo".

Castro também disse que as soluções regionais para o problema são apenas uma forma de "enxugar gelo", e que é preciso criar uma percepção de que a prática de crimes não compensa.

As falas do governador fluminense foram em resposta a questionamentos sobre a tentativa de venda de armas militares roubadas em São Paulo para facções do Rio de Janeiro. Ele também destacou que os Estados do Cosud acordaram para a busca de maior cooperação na área de segurança pública, como forma de reduzir o problema.