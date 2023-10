Nova onda de calor atinge o Brasil; Norte e Centro-oeste serão mais afetados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira, 20, um novo alerta indicando uma onda de calor na região Centro-Oeste. De acordo com o aviso, a temperatura poderá ficar até 5ºC acima da média, classificado pelo instituto como uma situação de "grande perigo". O fenômeno deve durar até segunda-feira, 23.

O sistema do Inmet indica que a onda de calor deve atingir os Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e pequenas partes de alguns Estados do Norte como Tocantins, Rondônia e Pará. Pelo menos 263 municípios devem ser afetados nessas unidades da federação. O Inmet indica aponta riscos à saúde devido às altas temperaturas.

Em Cuiabá (MT), a máxima prevista para este sábado, 21, é de 41ºC. Palmas (TO) deve registrar até 38ºC, Goiânia (GO), 36ºC, Campo Grande (MS), 35ºC, e Brasília, 31ºC, segundo o Inmet.

Desde setembro o Brasil tem sido atingido por ondas de calor, elevando as temperaturas em vários Estados do País. No mês passado, a cidade de São Paulo bateu recordes de temperatura, chegando próximo dos 37ºC. O calorão, segundo especialistas, se deve à intensificação das mudanças climáticas, que têm ocasionado eventos extremos em todo território nacional.

O aquecimento global tem acentuado a ocorrência de desastres naturais. No mês passado, um ciclone atingiu o Sul do País deixando mortos e desaparecidos. Já no Norte, uma seca sem precedentes atinge a Amazônia, causando mortalidade de animais e desabastecimento das cidades.

Cuidados com a saúde no calorão

As altas temperaturas ocasionadas pela onda de calor podem causar riscos à saúde, segundo o Inmet. O cenário é mais perigoso para grupos vulneráveis como idosos, pessoas com comorbidades e sedentários. A alta de temperatura pode influenciar inclusive na ocorrência de partos prematuros.

Como o corpo humano é sensível à temperatura externa, quando está muito quente ele age para regular a temperatura corporal para que fique ideal para realização de suas atividades. Para isso, promove uma dilatação das artérias a fim de dissipar o calor. Esse processo pode levar a riscos principalmente para pessoas cardíacas.

Nesse sentido, a indicação é que as pessoas redobrem os cuidados para evitar intercorrências. Para isso, é preciso consumir grande quantidade de água, evitar atividades físicas e não se expor ao Sol nas horas mais quentes do dia.