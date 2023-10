Um crime que atravessa épocas, o espírito do Rio e Anitta como atriz

A série How to Be a Carioca (Como ser um carioca), do cineasta brasileiro Carlos Saldanha, chegou neste fim de semana à plataforma Star+. São seis histórias diferentes envolvendo moradores do Rio de Janeiro e sua simpatia. O elenco é formado por nomes como Seu Jorge, Malu Mader, Débora Nascimento e Douglas Silva.

As novidades da semana no streaming incluem também a minissérie Corpos (Netflix). Nela, o corpo de um homem assassinado é encontrado na Longharvest Lane, em Londres, sem indícios de ferimentos. A posição em que o cadáver foi encontrado e o local coincidem com crimes iguais, ocorridos em 1890 e 1941. Pelo olhar dos detetives, a minissérie gira em torno da investigação do caso, que pode envolver passado, presente e até mesmo o futuro.

No Amazon Prime Vídeo o destaque é a terceira temporada de Upload, série ambientada em um mundo no qual as pessoas podem fazer um upload de sua consciência para continuar vivendo em um mundo virtual, ao mesmo tempo em que seguem interagindo com o mundo real.

FUTURO. Já a animação Scavengers Reign (HBO Max), em um cenário futurista, gira em torno da tripulação de uma nave espacial e da sua busca de seus integrantes por sobrevivência em um planeta desconhecido repleto de criaturas extraterrestres e paisagens paradisíacas.

A série Elite também ganhou novos episódios (Netflix), com uma presença ilustre para o público brasileiro: a cantora Anitta. Sua personagem será uma boxeadora. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.