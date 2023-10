Homem é preso por matar policial militar a facadas no centro de São Paulo

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na madrugada de sábado, 21, após matar a facadas um policial militar de folga, de 35 anos, e esfaquear um outro homem, de 44 anos. O caso ocorreu na Avenida São Luís, no centro da cidade de São Paulo, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado.

Segundo a SSP, policiais militares foram acionados para atender a um caso de agressão. Ao chegarem ao local, encontraram os dois homens esfaqueados. Eles foram levados para atendimento na Santa Casa. O policial militar não resistiu aos ferimentos, enquanto o outro atingido precisou passar por uma cirurgia.

O homem apontado como possível autor do crime foi encontrado por policiais durante diligências na Rua Sete de Abril, também no centro. De acordo com a SSP, ele estava com a faca utilizada no crime e foi detido e encaminhado ao 2º DP (Bom Retiro).

As identidades do preso e das vítimas não foram divulgadas. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e homicídio consumado. A perícia foi acionada para realizar trabalhos no local do crime e no objeto apreendido.