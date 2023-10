Fátima Bernardes lembra reação do público com separação de Bonner: 'Não entendo'

Fátima Bernardes, de 61 anos, relembrou a repercussão do fim de seu casamento com William Bonner, de 59. Em entrevista à revista Quem, ela comentou que acredita que seu relacionamento foi um "sucesso".

A apresentadora falou sobre os comentários de internautas que, na época, se disseram surpresos com o divórcio e alegaram não acreditar mais no amor. "Não entendo o motivo. A gente anunciou a separação de uma maneira tão tranquila, estava tão sedimentado. Um casamento de 26 anos foi um casamento de sucesso. Não tem motivo para não acreditar no amor", disse.

Fátima também contou como era dividir a bancada com William. "Cheguei muito cedo à TV, aos 25 anos. Um ano depois já estava apresentando. Não acho que abri mão de nada porque meu sonho era estar ali", disse.

"Depois me casei com William e como tínhamos a mesma profissão, havia uma compreensão e entrega profissional mútua. Facilitava muito e funcionou super bem. Nem acho que adiei o sonho de ser mãe", afirmou.

Fátima e Bonner são pais dos trigêmeos de 26 anos Beatriz, Laura e Vinícius. O ex-casal anunciou o fim do casamento por meio de uma mensagem no Twitter de ambos na noite do dia 29 de agosto de 2016.

Atualmente, Fátima apresenta o programa Assim Como a Gente, no GNT e na plataforma Globoplay. Ela namora o deputado federal Tulio Gadêlha (Rede-PE).