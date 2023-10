Xande de Pilares anuncia que será pai pela terceira vez

Xande de Pilares será pai pela terceira vez. A informação sobre o filho do músico com a modelo Thay Pereira foi compartilhada nas redes sociais neste sábado, 21.

No Instagram, o casal publicou um vídeo do momento em que o cantor recebe a notícia de que será pai. No registro, a namorada conta que comprou um presente e lhe entrega o embrulho. Ao abrir, Xande vê uma camisetinha vermelha e um bilhete.

Ele pergunta se ela está grávida e, após a confirmação, dispara: "Ih, vem neném aí. Ah, moleque". Na legenda do post, eles escreveram:

"Finalmente podemos contar! Nosso neném está aqui no forninho se preparando para cair no samba daqui a pouco. Já te amamos muito, e estamos ansiosos para ver seu rostinho".

Xande já é pai de outros dois filhos, Alexandre Lucas, de 24 anos, e Alexandre Junior, de 23, fruto de relacionamentos anteriores.