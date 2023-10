Polícia do DF prende dois por acidente com ônibus clandestino que matou pelo menos 5 pessoas

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu dois homens, um de 32 anos e outro de 56, em flagrante pelo acidente envolvendo um ônibus clandestino e que deixou pelo menos cinco mortos na noite de sábado, 21. Os detidos são o motorista do ônibus e o dono do veículo, que foram acusados de homicídio qualificado e lesão corporal.

De acordo com nota da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), "na fiscalização no posto da PRF, além de constatar a falta de autorização para transporte, foi identificado que o veículo estava sem seguro e com os pneus carecas". Durante a escolta do ônibus até a rodoviária, onde seria apreendido, o motorista tentou fugir dos agentes, causando o acidente.

Na ocorrência registrada, a polícia narra que o dono do ônibus, que estava em outro veículo e era pai do motorista, informou aos fiscais que o coletivo não iria para a rodoviária e sim para a Polícia Federal. O motorista do ônibus arrancou com o veículo e perdeu a direção, provocando o acidente. Em nota, a ANTT afirmou que, "em nenhum momento, houve perseguição por parte da equipe da Agência".

Quatro pessoas morreram no local do acidente, uma quinta pessoa chegou a ser transferida para o Hospital Regional de Taguatinga, mas não resistiu. Segundo a Polícia Civil, pelo menos 18 pessoas ficaram feridas.