Investigadora da Polícia Civil reage a assalto e deixa suspeito baleado em SP

Um motociclista de 23 anos foi baleado após tentar roubar uma investigadora da Polícia Civil de 40 anos, na madrugada de sábado, 21, no bairro Jardins Recantos das Rosas, na zona leste da capital paulista. Ele e o comparsa, também de moto, renderam a policial e o marido que desciam do carro, mas a mulher reagiu. Ela trocou tiros com os assaltantes e conseguiu atingir um deles. O casal nada sofreu.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a investigadora relatou que ela e o marido foram abordados por dois criminosos em duas motos quando desciam do carro, estacionado em frente à casa deles. Um dos suspeitos apontou a arma para o homem que descia do carro com uma embalagem nas mãos. A policial reagiu e disparou contra o suspeito.

Ele revidou, mas foi atingido e caiu. Ao ver a reação da policial, o comparsa acelerou a moto e fugiu.

Policiais militares foram acionados e encontraram o suspeito já ferido. No local, foram apreendidos um revólver calibre 357 com numeração raspada e uma motocicleta Honda que estavam com o rapaz atingido pelo disparo. Ele foi socorrido e permanece internado, sob escolta policial, no Hospital Geral de Guaianases. Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como tentativa de roubo no 53º Distrito Policial, no Parque do Carmo, e está em investigação.