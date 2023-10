Temporal faz dia virar noite no Rio de Janeiro; cidade entra em estágio de mobilização

Um forte temporal que atingiu o Rio de Janeiro fez o dia virar noite na manhã desta quinta-feira, 26. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o município entrou em estágio de mobilização às 6h20, em razão de chuva moderada a forte e ventos moderados a fortes de até 76 km/h ao longo da manhã. A chuva que atingiu a cidade teve os maiores acumulados nas zonas norte e oeste.

"Núcleos de chuva vindos do Estado de São Paulo atuaram sobre a região da Costa Verde e se deslocaram para a cidade do Rio de Janeiro", disse ainda pela manhã Sistema Alerta Rio.

No período de 15 minutos, os maiores acumulados foram registrados nas leituras pluviométricas entre 7h e 7h30 nas seguintes estações meteorológicas:

- Grajaú (19,2mm - 7h30);

- Bangu (18,2mm - 7h15);

- Madureira (17,8mm - 7h30);

- Jacarepaguá/Tanque (17,8mm - 7h30);

- Santa Cruz (17,4mm - 7h).

Segundo o Sistema Alerta Rio, permanece a possibilidade de chuva fraca a moderada isolada até o fim da tarde. Há previsão de pancadas de chuva no período da noite. O céu estará nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Já as temperaturas se manterão estáveis, com mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Na sexta-feira, 27, os ventos em médios níveis da atmosfera manterão o tempo instável, com previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. A chuva poderá passar de 5mm/h em pelo menos um ponto da cidade.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, no sábado, 28, e no domingo, 29, as áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera, associadas ao calor e umidade, influenciarão o tempo na cidade do Rio de Janeiro, ocasionando pancadas isoladas de chuva moderada, ocasionalmente forte, no período da tarde e noite em ambos os dias.

Confira as principais recomendações:

- Mantenha-se informado por meio dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios);

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).