Quem é Azealia Banks, cantora americana que criticou Anitta e Neymar?

Nesta semana, a cantora Azealia Banks tem usado as redes sociais para criticar alguns brasileiros. Ao ver uma campanha publicitária estrelada por Neymar, ela usou seu Instagram para criticar a escolha do jogador. "Esse não, ele é muito magro", escreveu. Já na última quarta-feira, 25, ela também chamou Anitta de "aspirante de terceiro mundo" e disse que a carreira da Girl From Rio é um fracasso.

Não é a primeira, nem segunda, nem a terceira vez que Banks "arruma confusão" com personalidades na internet. Veja quem é a cantora - e por que ela é conhecida por suas críticas:

Quem é Azealia Banks?

Cantora, compositora e atriz, Azealia é natural de Nova York, nos EUA. Hoje, ela tem 32 anos. Ela se tornou mais conhecida após ser destaque na revista NME, em 2011, e com o lançamento de seu primeiro EP em 2012, intitulado 1991.

Em suas músicas, Banks transita entre o hip-hop, o R&B e a dance music - mistura que ela mesma intitula "witch-hop". Uma de suas faixas mais conhecidas é o seu primeiro single, 212.

Mesmo entre quem não consome suas músicas, Azealia é conhecida por não ter medo de falar o que pensa, especialmente em sua conta no Instagram. Atualmente, seu perfil, que é fechado, tem 170 mil seguidores. É lá que ela publica suas opiniões, como fez sobre Anitta e Neymar.

Banks já esteve envolvida em famosas "tretas", criticando artistas de alto calibre como Rihanna, Beyoncé e Lady Gaga.

Também não é a primeira vez que Azealia tem conflitos com brasileiros. Em 2017, ela fez uma publicação no Facebook em que dizia ter recebido mensagens racistas enviadas por pessoas do Brasil. Em seguida, chamou brasileiros de "anormais de terceiro mundo".

Ela também já cancelou um show em Fortaleza, após descobrir que se apresentaria antes de Pabllo Vittar; no ano seguinte, voltou a criticar a drag queen. "Pabllo me dá uma vibe de artista de nível C ao fazer a arte dele uma réplica em estilo cabaré do que os artistas estão fazendo em mercados de nível A", escreveu.

Um dos casos mais notórios envolvendo Azealia foi em 2018. Em suas redes sociais, ela alegou ter sido convidada por Grimes, cantora e ex-mulher de Elon Musk, à casa do bilionário - onde ficou sozinha, enquanto Musk "tomava ácido e usava o Twitter".

"Ficar na casa de Elon Musk tem sido como uma versão da vida real de Corra!", descreveu a cantora.