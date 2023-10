Lucas Penteado é hospitalizado após 'estresse emocional', diz advogado

O ator e ex-BBB Lucas Penteado foi hospitalizado no início da tarde de quarta-feira, 25, depois de passar por um "estresse emocional" quando estava em um hotel no Centro de São Paulo. A informação foi divulgada pelo Terra e confirmada pelo

"No início da tarde de ontem, 25 de outubro, o ator Lucas Penteado teve um estresse emocional quando estava num hotel no centro de São Paulo. O ator foi socorrido pelo pai e pela mãe e foi encaminhado numa ambulância para atendimento médico especializado de saúde mental", informou em nota o advogado Ariel de Castro Alves, do escritório França e Castro Alves.

Para o Estadão, o advogado do ator confirmou ainda que Lucas segue estável e em tratamento em uma clínica de saúde mental e que ainda não tem previsão de alta.

Lucas participou do Big Brother Brasil em 2021, ano em que Juliette Freire foi vencedora do reality show da Globo. O ator estrela o filme Nosso Sonho, atualmente em cartaz, cujo roteiro apresenta a história dos cantores Claudinho e Buchecha.